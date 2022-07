Migranti, domani sbarca a Salerno nave con 387 naufraghi Riunione in Prefettura per gestire la macchina dell’accoglienza

Sbarcheranno domani a Salerno i 387 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking che, da giorni, attendeva l'assegnazione di un porto nel quale attraccare. Il porto salernitano, dunque, si prepara a rimettere in moto la macchina della solidarietà e ad accogliere 209 uomini, 29 donne e 149 minori, 134 dei quali non accompagnati. I migranti sono stati tratti in salvo nel Mediterraneo dopo aver trascorso giorni in mare in condizioni a dir poco proibitive. Questa mattina in Prefettura si è riunito un tavolo per mettere in moto la macchina organizzativa. Oltre alle operazioni di sbarco bisognerà gestire lo smistamento e l'assegnazione dei naufraghi e, in particolare, dei minori non accompagnati.