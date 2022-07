Emergenza sbarchi, 387 migranti in arrivo a Salerno: insorge la Lega "Non possiamo tollerare che la Campania diventi una seconda Lampedusa"

Sono in arrivo a Salerno i 387 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking che, da giorni, attendeva l'assegnazione di un porto nel quale attraccare.

In mattinata è scattata la macchina organizzativa: alla Prefettura di Salerno si è tenuto un vertice per preparare al meglio l’accoglienza dei 209 uomini, 29 donne e 149 minori, 124 dei quali non accompagnati. Tra loro ci sono anche 9 bambini al di sotto di 5 anni e un bambino di appena un anno.

I migranti sono stati tratti in salvo nel Mediterraneo in cinque differenti interventi, condotti tra il 24 e il 25 luglio, dopo aver trascorso giorni in mare in condizioni a dir poco proibitive.

L'Italia ha sforato il tetto dei 40mila arrivi dall'inizio dell'anno: numeri enormi che danno prova dell’emergenza. Ma se, nonostante i disagi, dalle Ong alzano la voce e incalzano: “Accoglienza dovuta”, non mancano polemiche, specie a livello politico.

A soffiare sul fuoco sono in particolare gli esponenti campani della Lega di Salvini. "Ogni vita è sacra e ogni sforzo deve essere messo in campo per salvare bambini, donne e uomini in difficoltà, restiamo però fortemente critici sul comportamento del Viminale che dà il via libera allo sbarco a Salerno di 387 clandestini a bordo della nave Ocean Viking. - scrivono in una nota i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro - Salerno dista numerose miglia nautiche dal luogo del presunto naufragio e non si capisce in base a quale logica il porto più sicuro sia quello salernitano”. Gli esponenti di opposizione incalzano: “Non possiamo tollerare che la Campania diventi una seconda Lampedusa, non deve e non può essere un Hub per smistamenti indisturbati del Viminale. Con il solito silenzio, il sindaco Napoli e lo stesso Vincenzo De Luca, sono complici di una sinistra troppo impegnata a lavorare su nuove tasse, nuove ammucchiate elettorali, nuovi dossier farlocchi. Cambiano i musicisti ma lo spartito è lo stesso da anni. Dal 25 settembre, con Matteo Salvini al governo, torneranno regole chiare in meteria di immigrazione e sicurezza. La politica dei Porti aperti del PD, siamo sicuri, sarà solo un brutto ricordo”, concludono consiglieri regionali della Lega.