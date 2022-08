Emergenza sbarchi: la "Ocean Viking" è arrivata al porto di Salerno A bordo 387 migranti, tanti i minori non accompagnati

Salerno riapre le braccia a chi è in difficoltà: poco dopo le 9 di questa mattina la "Ocean Viking" è arrivata al al porto cittadino. Sono in tutto 387 i migranti presenti, tra questi 149 minori di cui l'80% non accompagnati, soccorsi nei giorni scorsi dalla Ong Sos Mediterranée. Uno dei minori ha appena un anno.

Il porto salernitano è stato indicato come luogo sicuro di sbarco per le centinaia di persone a bordo e ieri è scattata la macchina organizzativa per coordinare le operazioni di sbarco con un vertice in Prefettura. Parola d'ordine accoglienza, ma le polemiche, soprattutto politiche, non sono mancate.