Il maltempo flagella l'Agro: crolla argine a Nocera, preoccupano i fiumi Il Calore minaccia la Bussentina, scuole chiuse in diversi comuni. Salvata una famiglia a Sassano

Il maltempo continua a far paura. Il Salernitano è flagellato dalle continue piogge e raffiche di vento che da giorni stanno interessando i Comuni. Il capoluogo, il Cilento, e dall'Agro alla Costiera Amalfitana, si fa la conta dei danni.

Preoccupano i fiumi, criticità nell'Agro Nocerino

A Nocera Inferiore è crollata la parete di un alveo su via Pucci: la strada è chiusa al traffico. Il sindaco De Maio invita i cittadini a prestare la massima attenzione. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Genio Civile della Regione Campania - sezione competente per la provincia di Salerno. Disposta per domani la chiusura di scuole, parchi, cimitero e sottopassi, al fine di consentire un'accurata valutazione di ulteriori pericoli.

I temporali che hanno interessato la zona hanno determinato allagamenti anche nella stazione ferroviaria di Castel San Giorgio: la circolazione ferroviaria tra Mercato San Severino e Nocera è rimasta ferma per alcune ore.

Disagi per i residenti anche a Nocera Superiore in località Starza, dove a preoccupare sono i livelli degli affluenti del Sarno. Resta alta la soglia di attenzione per l’innalzamento del livello dell’acqua nel canale consortile “Alveo Nocerino” in via S.Maria delle Grazie. Sotto controllo, invece, il livello del torrente Cavaiola. La Regione Campania ha inviato al sindaco mille sacchi di sabbia da utilizzare a protezione degli argini e anche di alcuni locali a rischio situati al piano terra.

Sempre a Nocera Superiore si sono registrati diversi disagi iun città: un albero è stato abbattuto dal vento in via Nazionale, un lampione divelto in centro, una linea elettrica danneggiata in via Cupa Belvedere. E' il bilancio di metà giornata del Centro Operativo Comunale impegnato in attività di verifiche ed interventi di messa in sicurezza.

«La situazione appare sotto controllo, ma con l’intensità altalenante delle piogge bisogna mantenere la massima attenzione – dichiara il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – non abbiamo registrato danni ingenti in città, né pericoli per la pubblica incolumità. Siamo intervenuti, con il supporto dei Vigili del Fuoco, su via Nazionale per rimuovere un albero del giardino di Villa de’ Ruggiero che occupava la carreggiata ed abbiamo ricevuto l’ok dalla Provincia di Salerno per una celere verifica e messa in sicurezza delle altre alberature presenti. L’attenzione, invece, è massima per il livello dei corsi d’acqua: al momento il torrente Cavaiola non desta preoccupazioni, mentre in località Starza nel canale consortile “Alveo Nocerino” si è registrato un improvviso innalzamento del livello: rispetto a quest’ultimo abbiamo avuto contatti diretti con Consorzio di Bonifica e Genio Civile per richiedere strumenti di supporto al fine di creare, con sacchi di sabbia, un argine di contenimento preventivo».

A San Marzano sul Sarno è stato attivato il Centro Operativo Comunale. Monitorato costantemente il territorio. La sindaca Zuottolo ha fatto sapere di aver concluso un incontro congiunto con il Prefetto, la Provincia di Salerno e gli altri sindaci colpiti dal fenomeno esondazioni. "Per ora la nostra priorità è tutelare la sicurezza dei nostri cittadini. Abbiamo allertato la Regione Campania per la verifica degli argini e la rimozione delle canne nei pressi dei ponti. Chiesto aiuto alla Protezione Civile Regionale per la fornitura di nuovi Sacchi per consegnarli ai cittadini. In questo momento bisogna essere uniti".

Disagi anche a Pagani: tanta paura per gli allagamenti in via Mannara e via Termine Bianco, dove i residenti sono costretti in casa, visto il livello degli affluenti del Sarno. Il sindaco De Prisco, per domani, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio "per necessari controlli da effettuare alle strutture per eventuali danni subiti a causa del maltempo".

A Scafati, il fiume Sarno ha straripato in via Oberdan, ma allagamenti si sono registrati anche in altre zone della città.

A Mercato San Severino nuovamente allagato il sottopasso di via Faraldo, si monitorano i torrenti Calvagnola e Solofrana, anche a Castel San Giorgio.

A Pellezzano, visto l'innalzamento del fiume Irno in località Cologna, incrocio via fratte lago, e la caduta di alberi in via Fratte che ha coinvolyo anche la linea della pubblica illuminazione (con due famiglie isolate ma in assistenza dalla locale protezione civile) il sindaco Morra ha chiesto l'attivazione urgente della protezione civile Santa Maria delle Grazie, aderente al coordinamento Rete Campania.

Il Calore minaccia la Bussentina, il sindaco scrive al prefetto

Nel Vallo di Diano c’è preoccupazione per le condizioni del fiume Tanagro, del Calore e dei rispettivi affluenti. Il torrente Zia Francesca è esondato in località Fondoni a Sassano. Interdetti i ponti e le aree prossime agli argini.

Problemi anche a Buonabitacolo. Qui a fare paura è il fiume Calore.

Vallo di Diano e maltempo: criticità per il fiume Calore. Questa mattina il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio ha inviato una nota al Prefetto e al Consorzio di Bonifica, e per conoscenza al Settore Difesa del suolo della Regione Campania, alla Protezione Civile regionale, all’ANAS e a SMA Campania per sollecitare un tempestivo intervento sul tratto del fiume che ha creato "un’ansa seriamente pericolosa per la superstrada Bussentina", afferma il sindaco.

"Il fiume infatti ha ormai raggiunto il bordo della superstrada e sul manto stradale sono già presenti diverse lesioni.

La criticità è stata più volte sollecitata, sia in modo formale che per le vie brevi, ma ad oggi non sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza. Si tratta di un problema delicato e non si può perdere altro tempo. Il rischio per l'incolumità delle persone e del territorio è elevato considerando che l'arteria della superstrada è molto frequentata da automobilisti che vi transitano da e per il Vallo di Diano, il basso Cilento e il Golfo di Policastro. Si attende un celere intervento delle autorità competenti", le parole del primo cittadino.

Dal Cilento, intanto, la Protezione civile chiederà lo stato di emergenza.

L'intervento della protezione civile Regionale

La Protezione civile della Regione Campania, con squadre di volontari, ha portato in salvo alcuni operai di una ditta situata nel comune di Castellammare, in via Ripuaria, rimasti bloccati dall'esondazione del fiume Sarno, numerosi abitanti di Forino (Av) dove in località Celzi si sono verificati consistenti allagamenti e una signora con tre figli nella zona industriale di Sassano, in provincia di Salerno. Gli interventi sono stati attuati grazie all'utilizzo di gommoni.

Volontari della stessa Protezione Civile regionale sono stati impegnati anche sull'isola d'Ischia dove, nel pomeriggio, è crollato in mare il muro di contenimento di via Mazzella. E' proseguita inoltre l'attività della protezione civile regionale di supporto logistico-organizzativo ai Centri Operativi Comunali di Agropoli e Santa Maria di Castellabate.