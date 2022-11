Luci d'Artista a Salerno: tornano gli animali mitologici nella Villa Comunale In Piazza Portanova prosegue l'installazione del grande albero di Natale

Corsa contro il tempo per la nuova edizione di Luci d'Artista a Salerno. Proseguono le installazioni in città in vista della prossima inaugurazione, in programma per il prossimo venerdì 2 dicembre. (Ieri la presentazione ufficiale della manifestazione)

Da quel giono, tutti i giorni a partire dalle ore 17, il corso principale, la villa comunale e le numerose piazze si illumineranno con le magnifiche luminarie natalizie.

Salerno si prepara al Natale

Dopo le installazioni sul Corso cittadino e in piazza Flavio Gioia, con il ritorno dell'albero fiorito ed il cielo stellato, l'Albero della famiglia alla stazione e la stella dorata nella piazza di Pastena, è il momento di due grandi protagonisti. Si vestono di Natale anche piazza Portanova e la Villa Comunale.

Nella centralissima piazza della città è iniziato, da ieri, il montaggio del grande albero di Natale, da sempre meta prediletta dei tantissimi turisti che affollano Salerno. Mentre, questa mattina, nella villa comunale sono partite le installazioni degli animali mitologici, come la Fenice, Pegaso, Unicorno, protagonisti già della scorsa edizione, e ulteriori costruzioni in fase di allestimento

La spettacolare esposizione d’arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine durerà fino alla fine del mese di gennaio 2023.