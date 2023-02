Troppi incidenti a Salerno, Loffredo: Serve una campagna di sensibilizzazione "La sicurezza è fondamentale, per garantirla occorre l'impegno di tutti"

Troppi gli incidenti stradali che, negli ultimi giorni, si stanno verificando sulle strade di Salerno. Una vera e propria escalation di sinistri, alcuni dei quali con conseguenze tragiche, che hanno spinto l'amministrazione comunale a correre ai ripari con nuove misure e interventi di messa in sicurezza delle arterie locali.

In merito a quanto sta accadendo, arriva anche una riflessione del presidente del consiglio comunale di Salerno, Dario Loffredo.

"Necessario portare avanti una campagna di sensibilizzazione alla guida sicura"

"Di sicuro sarà necessario dotare il nostro lungomare di più segnali pedonali a chiamata, perché gli autovelox, da soli, non bastano. - scrive via social Loffredo - Ma al di là dei correttivi che in tal senso potrà porre in essere l'amministrazione, partendo anche dalla segnaletica e dalle manutenzioni, da cittadino credo che sia necessario portare avanti una campagna di sensibilizzazione alla guida sicura. L'eccesso di velocità, la distrazione causata dai cellulari, l'abuso di sostanze alcoliche, sono infatti spesso all'origine di sinistri che avrebbero potuto essere evitati. La sicurezza di tutti è fondamentale. E per garantirla occorre l'impegno di tutti."