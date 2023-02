Rabbia a Salerno per la morte di un 84enne travolto e ucciso sul Lungomare I cittadini: "E' una strada killer, si faccia qualcosa". Gravissimo anche il centauro 56enne

Questa mattina alle 7.40 circa un 84enne, M.T., originario di Roccadaspide, ma residente a Salerno, in via Dono, è stato travolto e ucciso in pieno da un uomo a bordo di uno scooter. Era stato a fare una passeggiata sul Lungomare e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, nei pressi del Lido Aurora, a Torrione. Drammatica la scena che si sono trovati davanti gli agenti della polizia municipale, di passaggio in zona. A terra l'anziano agonizzante e poco distante, vicino ad un'aiuola il corpo del centauro che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. Pare si stesse recando in ospedale dove lavora.

La ricostruzione dell'incidente mortale

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che alle 8 hanno costatato il decesso del pedone. Gravi i traumi riportati dal 56enne, portato in codice rosso all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Sul posto anche gli agenti di polizia e i carabinieri. La strada è stata chiusa per ore, consentito il passaggio solo agli autobus, per permettere i rilievi necessari per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si ipotizza anche che il centauro possa essere stato accecato dal sole e non abbia proprio visto l'anziano attraversare la strada. L'impatto è stato infatti molto violento, tale da sbalzare i corpi a grande distanza dal punto di collisione.

Purtroppo si tratta dell'ennesimo incidente mortale in quella zona del Lungomare Marconi dove spesso non si rispettano i limiti di velocità, quattro i decessi negli ultimi anni. Grande il dolore e la rabbia dei residenti che parlano di una strada killer, usata come una pista, dove macchine e motorini corrono troppo, facendo rischiare ai pedoni la vita ogni giorno. La richiesta al Comune è che intervenga con urgenza, istallando degli autovelox e più semafori.