Incidente mortale a Salerno, il Comune: più semafori e dissuasori della velocità Sono gli interventi pensati dall'Ente dopo la morte di un 84enne sul Lungomare

Più semafori e dossi per evitare gli incidenti stradali in città. Il Comune sta pensando a interventi urgenti dopo l'ennesima morte sull'asfalto. A perdere la vita questa mattina presto l' 84enne Michele Tabano, originario di Roccadaspide, ma residente in via Dono. E' stato travolto e ucciso da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, sul Lungomare Marconi. Ferito gravemente, ma non in pericolo di vita, il conducente del mezzo a due ruote, un medico 56enne.

Le parole del sindaco Vincenzo Napoli

Il sindaco Vincenzo Napoli si è recato sul luogo dell'incidente, ha espresso la sua vicinanza ai familiari della vittima e ha chiarito: “Con l'assessore Tringali stiamo verificando la possibilità di chiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione ad utilizzare i cuscinetti berlinesi, dei dissuasori della velocità. Stiamo disponendo anche dell'acquisto degli speed velox, da dislocare nei punti più pericolosi della città”. L'assessore Claudio Tringali ha aggiunto che è necessario incrementare in alcune zone del Lungomare la semaforizzazione. In questo modo il pedone per attraversare la strada deve attendere necessariamente che le auto si fermino.