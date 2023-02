Ennesimo incidente mortale sul Lungomare: "Salerno non è una città sicura" Codacons chiede un incontro urgente al Prefetto. Bicchielli attacca: Tringali rassegni le dimissioni

L'ultimo tragico incidente avvenuto, questa mattina, sul Lungomare Marconi di Salerno ha fatto risuonare l'allarme sulla sicurezza stradale in città. Michele Tabano, l'84enne travolto e ucciso da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è l'ennesima vittima dell'asfalto.

Mentre l'amministrazione prova a correre ai ripari per fermare questa lunga scia di sangue, puntando su più dissuasori, autovelox e limiti di velocità, arriva la denuncia da parte del Codacons e Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati: "Salerno non è una città sicura".

La nota del Codacons

"Questa mattina l’ennesimo incidente sulle strade cittadine. Un ottantaquattrenne investito da un motorino e poi deceduto.

Molti vigili sulla Via Marconi, luogo dell’incidente, questa mattina, ma prima certamente non c’erano… Ma ci chiediamo, se non è il primo incidente che capita su questa strada, perché non si è già pensato di intervenire in qualche modo?", denuncia il Codacons annunciando che farà istanza di accesso per sapere quanti controlli sono stati fatti dalla polizia locale di Salerno per superamento del limite di velocità a gennaio e quante multe siano state elevate.

“Ormai le strade della città sono diventate piste da rally. – afferma l’Avv. Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons - La città è abbandonata a se stessa. Sosta consentita in duplice fila dappertutto, divieti di sosta mai rispettati, limiti di velocità un optional per auto e moto…ed i vigili? O non ci sono, o sono distratti e fingono di non esserci. La città è terra di nessuno, le strade sono terra di nessuno".

“Per questo motivo – conclude Marchetti – chiediamo un incontro urgente col Prefetto per chiedergli di intervenire sulla viabilità, soprattutto in considerazione del fatto che sembra l’ultima ratio”.

Pino Bicchielli: "Tringali rassegni le dimissioni"

"Ennesimo incidente mortale in città, ora Tringali rassegni le dimissioni", A chiederlo l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati che interviene dopo quanto accaduto questa mattina.

«Salerno non è una città sicura, non possiamo continuare a raccontare frottole ai cittadini – ha attaccato il deputato Bicchielli – Proprio ieri mattina l’assessore Tringali ha ammesso che questa è una città “insicura” mentre il sindaco, incurante di quanto accade in queste settimane, conferma di dover chiedere, ancora una volta, il sostegno della Regione Campania per mettere in atto tutte le iniziative utili a fermare questa strage. Si parla di zona 30, autovelox ma per il momento restano chiacchiere».

Per il vice presidente di Noi Moderati «è necessario un atto di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale, incapace di garantire la sicurezza, a partire dall’assessore Tringali che dovrebbe rimettere il suo mandato nelle mani del sindaco, per rispetto di una città che continua ad essere mortificata dall’immobilismo in cui versa da anni».