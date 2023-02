Incidente mortale a Salerno, un'altra persona investita e uccisa sul Lungomare La tragedia questa mattina: passante travolto da una motocicletta. Il centauro grave in ospedale

E' una strage che sembra non finire mai, una tragica conta che appare inarrestabile. Questa mattina un pedone è stato investito e ucciso a Salerno.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 all'altezza del Lungomare Marconi: zona tristemente nota per incidenti simili e già teatro, anche nel recente passato, di sinistri mortali come quello avvenuto stamattina.

Stando ad una primissima ricostruzione, pare che un passante sia stato travolto e ucciso da una motocicletta mentre attraversava la strada. Il centauro a bordo del mezzo a due ruote è stato trasferito in codice rosso all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.

L'impatto è stato violentissimo e per la vittima non c'è stato nulla da fare: terribile la scena alla quale hanno assistito i passanti. Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi.