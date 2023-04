Salerno, il primario Iesu lascia il "Ruggi": il centrodestra contro De Luca Bicchielli e Iannone all'attacco: «Gravi responsabilità da parte della Regione»

È polemica a Salerno in seguito alla decisione del primario di cardiochirurgica del Ruggi, Severino Iesu, di lasciare il suo posto a partire dal mese di agosto. Dure accuse sono arrivate alla Regione Campania dagli ambienti del centrodestra. «La decisione di Severino Iesu di lasciare l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi D'Aragona è il segno evidente di un malcontento generale che si respira all'interno della struttura ospedaliera che non valorizza le sue eccellenze ma, anzi, le mette all'angolo», tuona Pino Picchielli, deputato di Noi Moderati. «Abbiamo una Regione ormai allo sfascio, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e a livello locale nulla si muove per fermare questa emorragia di eccellenze che vanno via, ormai esasperati da una situazione non più gestibile». Per Bicchielli «tutto questo accade nel silenzio generale di chi dovrebbe garantire ai cittadini una sanità migliore».

Sul caso è intervenuto anche il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone. «Era nell’aria la decisione del professore Iesu di dimettersi e questo rappresenta una gravissima perdita per il Ruggi. Quando le eccellenze professionali sono costrette a lasciare significa che le soluzioni organizzative non sono di livello e a perderne è l’utenza. Un altro chiaro indicatore della crisi in cui versa l’ospedale di Salerno mentre De Luca passa il tempo a fare propaganda e a insultare. Siamo vicini a tutti coloro che prestano la loro opera per i malati nonostante il fallimento totale della politica del governatore e del suo Pd. A De Luca interessa solo avere manager di partito e primari elettorali e questi sono i fatti», conclude Iannone.