Il piano del Comune: "Illuminiamo i Giardini della Minerva con Luci d'Artista" Secca replica alle opposizioni: basta con la favola della città sporca

Il maiden call è il primo approdo di una nuova nave da crociera in un porto turistico. Ed è quello che è successo questa mattina con la nave Opera della MSC, rientrante nel programma della stagione crocieristica 2023. All'evento era presente il Sindaco Vincenzo Napoli, che è stato intervistato a margine della cerimonia. Il Sindaco rimarca la centralità e l'importanza della Stazione Marittima. "È stata una opera importante che ci ha dato ragione. Stanno approdando tante navi, senza sosta, e quella di oggi è un vero gioiello di altissimo profilo e testimonia l'interesse che il mondo crocieristico e il turismo in generale hanno nei confronti di Salerno".

Il sindaco Napoli, tra pulizia e nuove proposte

E sulle critiche dell'opposizione riguardante l'inadeguata pulizia della città e il carente biglietto da visita cittadino, Napoli rigetta le accuse al mittente. "Suggerirei alle opposizioni di essere rispettosi del lavoro che noi facciamo e delle difficoltà che s'incontrano. Questa favola che la città non è pulita non trova riscontro nella realtà. Certo ci sono dei punti di sofferenza, più critici, sarebbe sbagliato negarlo, ma ci stiamo spingendo oltre le nostre umane possibilità per dare un servizio adeguato alla città. In questo credo che Salerno Pulita stia svolgendo una funzione riconoscibile".

Poi, spostandosi sul tema delle infestazioni di ratte e blatti che tornano ciclicamente con i primi caldi, il Sindaco prova a dare qualche riferimento concreto. "Incontrerò Sosto (ASL) per altri motivi ma insieme faremo un ragionamento e gli chiederò di pubblicare un calendario di derattizzazione e deblattizzazione affinché i nostri concittadini abbiano la certezza che le cose si fanno.

E infine sui nuovi percorsi dei Giardini della Minerva, il primo cittadino promette una grande novità per la prossima edizione della manifestazione di punta della città, Luci d'Artista. "Credo che sarà particolarmente suggestivo una volta terminati questi lavori e questi ampliamenti. Credo che durante le Luci d'Artista tenderemo ad illuminare anche questo giardino splendido, che è un forte riferimento per la nostra città".