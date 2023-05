Il piano di Salerno Mobilità per l'arrivo del Giro d'Italia: tutti i dettagli La corsa rosa arriverà in città il 10 maggio

Tutto pronto per l'arrivo del Giro d'Italia a Salerno. Un mese davvero importante per il ciclismo in città, con il giro del Mediterraneo e con la 29esima edizione di Pedalando per la città.

La Salerno Mobilità S.p.A., d’intesa con l’Ente Comunale, ha sviluppato un piano di attività e di servizi per gestire la sosta regolamentata e gli altri servizi in concessione, funzionale a ridurre l’impatto dell’evento ciclistico ”Giro d’Italia” che interesserà la città di Salerno nei giorni 9, 10 e 11 maggio p.v.

Lo studio e le disposizioni di Salerno Mobilità per l'arrivo del Giro d'Italia

Lo studio sulle possibili soluzioni da adottare per minimizzare il disagio all’utenza e ai residenti, ha prodotto una serie di interventi da realizzare che riguardano:

Un’informazione puntuale sui parcheggi e servizi che saranno interessati da tale evento. Le risorse che per detta occasione saranno rese disponibili sia ai residenti che a tutta l’utenza (abbonamenti e permessi) di Salerno Mobilità S.p.A. Le modalità per usufruire della sosta regolamentata. I servizi che bisogna attivare per realizzare detto evento.

Nello specifico la Salerno Mobilità procederà a realizzare tutti i punti in elenco assicurando, a tal proposito:

Un servizio di messaggistica per i possessori di permesso residenti e di abbonamento per i parcheggi automatizzati e non;

L’utilizzo gratuito del nuovo parcheggio “Libertà” a partire dalle ore 00.01 del giorno 09/05 e fino alle ore 12.00 del giorno 11/05.

L’utilizzo gratuito di tutti i parcheggi lungo strada, dalle ore 06.00 del giorno 08/05 alle ore 12.00 del giorno 11/05;

La possibilità per i possessori dei permessi ZPRU di parcheggiare indistintamente su tutte le 9 ZONE ZPRU, dalle ore 06.00 del giorno 08/05 alle ore 12.00 del giorno 11/05.

Diversamente, per i servizi necessari alla realizzazione dell’evento è previsto:

Il trasferimento temporaneo del servizio rimozione auto dal deposito di via l. Marconi al parcheggio automatizzato sito in via L. Vinciprova. Il trasferimento è previsto per il giorno 08/05 dalle ore 00.01 e fino alle ore 06.00 del giorno 12/05;

L’interdizione alla sosta su tutti i parcheggi automatizzati, a rotazione e lungo strada che rientrano nel circuito definito per tale evento. Pertanto, l’interdizione alla sosta regolamentata interesserà i parcheggi di Concordia, Mazzini , Sotto-Piazza della Concordia, Foce Irno (a raso), Foce Irno Interrato, Vinciprova, Carella, area camper l. Colombo, G. A. Amendola, F. de Mattia, Ten. Col. C. Calò, G. Natella, C. Mauro, G. Vicinanza, M. Marino, SS M. Salernitani, A. de Felice, A. Cilento, l. Trieste, G. Garibaldi, Roma, P. di Mare, R. Costanza, G. Verdi, p.zza Amendola.

Per le informazioni in tempo reale, la Salerno Mobilità S.p.A. ha predisposto i seguenti contatti telefonici: