Marina d'Arechi eccellenza tra i porti: è Bandiera Blu per il nono anno di fila Entusiasta Agostino Gallozzi: «Importante conferma del lavoro svolto»

Non solo spiagge e litorali. Tra le bandiere blu della provincia di Salerno si conferma anche il porto Marina d'Arechi che, per il nono anno consecutivo, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento attribuito dalla Foundation for Environmental Education a località e approdi turistici.

Un risultato accolto con grande soddisfazione dal presidente Agostino Gallozzi. «È per noi di Marina d'Arechi un'importante conferma del lavoro svolto con l'obiettivo di valorizzare sempre al meglio l'habitat naturale nel quale si immerge il nostro porto turistico e per migliorare costantemente la qualità del contesto marino», ha sottolineato Gallozzi. «I nove anni consecutivi, nel corso dei quali abbiamo ottenuto questo riconoscimento, segnano una tappa fondamentale della crescita di un marina che si colloca - da tempo e stabilmente - tra i più apprezzati del Mediterraneo. La nona Bandiera Blu attesta l' impegno continuo da parte nostra per mantenere sempre alta la qualità dell'offerta, privilegiando soluzioni in grado di valorizzare la risorsa mare e la piena accoglienza delle imbarcazioni e della clientela. Siamo convinti che la scelta ecosostenibile rafforzi la motivazione a mantenere alto l'obiettivo di un porto aperto ed attraente ogni giorno dell'anno, anche per chi desidera trascorrere piacevolmente il proprio tempo libero».