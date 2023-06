Il nuovo "Ruggi" divide la politica: "Priorità alla medicina territoriale" Lambiase (M5S): "Non bisogna investire tutte le risorse in un unico grande ospedale"

Prende corpo il progetto relativo al nuovo Ruggi d'Aragona e c'è l'affidamento con una dotazione economica di circa 368 milioni di euro. Il progetto verrà realizzato su 220.000 metri quadrati, che garantirebbe atlri 700 posti letto. Un progetto importante ma che, secondo l'opposizione, non è propriamente attuale.

Catello Lambiase (M5S): "meglio investire in medicina di prossimità"

Ad esporsi è il consigliere del Movimento 5 Stelle Catello Lambiase, intervistato ai microfoni di Ottochannel per il tg serale del 17 giugno. "C'è una visione ospedalocentrica. Il covid dovrebbe averci insegnato quanto sia importante la medicina di prossimità". Lambiase ritiene che non sia consono "investire tutte le risorse in un unico grande ospedale, piuttosto che in tre-quattro strutture periferiche, di prossimità, di case della salute... Questo dovrebbe essere il compito della politica".

E mentre il Ruggi è pronto ad assumere dieci nuovi medici, lo stesso consigliere dei 5 Stelle rilancia parlando dei problemi strutturali, puntando a una riorganizzazione generale. "Abbiamo criticità in tutti gli ospedali. Certamente è nazionale e in questo momento i budget sanitari finiscono ai primi del mese. Ci sono sofferenze e lunghe liste d'attesa, con emigrazioni di carattere sanitario. Queste sono le criticità che le autorità regionali dovrebbero fronteggiare".

Proprio sulle criticità del Ruggi, l'opposizione in blocco si è fatta eco della classifica di AGENAS che bocciava pesantemente l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno.