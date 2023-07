Troppi incidenti a Salerno, Celano e Costabile chiedono più sicurezza Le proposte: Maggiore manutenzione, strisce pedonali rialzate e vigili di quartiere

Dopo gli ultimi incendi stradali che si sono verificati a Salerno, (l'ultimo ha avuto come vittima un turista nella serata di ieri), torna sotto i riflettori il tema della sicurezza. Troppi i sinistri, spesso anche mortali, che hanno preso vita sul Lungomare e lungo le principali arterie cittadine. Celano (Forza Italia) e Costabile (Forza Italia Giovani) avanzano le loro proposte.

"Appare quasi incredibile che, nonostante il susseguirsi di episodi, anche mortali, l'Amministrazione abbia dimostrato una inerzia ed una incapacità pari, del resto, a quella riscontrabile in ogni altro settore del governo cittadino, disattendendo proclami ed impegni su un tema che dovrebbe rappresentare, invero, una assoluta priorità", l'affondo di Celano e Costabile.

I rappresentanti di Forza Italia offrono poi una disamina dei dati relativi agli incidenti: "Anche dai "numeri" si evince chiaramente che in città la situazione è insostenibile: 721 incidenti nel 2022, di cui 247 hanno coinvolto motocicli e ciclomotori, con in media due sinistri al giorno, 55 pedoni falciati, 26 ciclisti investiti, dimostrano che a Salerno pedoni e automobilisti rischiano quotidianamente, in particolare sul Lungomare che, nel 64% dei casi, è stato "teatro" dei suddetti episodi".

Il Lungomare, fra tutte le arterie della città, è il principale luogo di incidenti e per questo "Apre ad una più ampia riflessione - sottolineano - è frequentato da generazioni di giovani salernitani che quotidianamente attraversano una strada ad oggi pericolosa: è un pensiero per le famiglie, che sanno di non poter serenamente lasciare i propri figli liberi di frequentare zone della città in cui il rischio di incidente è quotidiano".

Le proposte

"Si intervenga, dunque, nell'immediato per ripristinare la sicurezza di strade spesso sconnesse, migliorando il livello della manutenzione stradale, "limitando" la velocità con l’installazione di strisce pedonali rialzate per l’attraversamento, nonché di cuscini berlinesi, dossi studiati appositamente per rallentare il traffico veicolare e prevedendo una più incisiva presenza di agenti della polizia municipale sul territorio. Si ripensi alla figura del vigile di quartiere e si dislochino in breve tempo presidi della polizia municipale in diversi quartieri della città. Si assuma, insomma, in brevissimo tempo, ogni iniziativa necessaria a limitare rischi ed insicurezze per i nostri concittadini”, dichiarano Roberto Celano, consigliere capogruppo di FI al Comune di Salerno e Pietro Costabile, coordinatore Provinciale dei giovani di FI.

(foto di repertorio)