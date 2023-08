Modifica Pnrr, Cammarota: Possibile pericolo per Salva Città a Salerno Il presidente della commissione trasparenza chiede la convocazione del consiglio comunale

Tagli ai fondi e modifica del Pnrr, interviene il presidente della commissione trasparenza al Comune di Salerno Antonio Cammarota lanciando l'allarme: “La modificapone un problema specifico al Comune di Salerno che, come è noto, è sotto tutela per aver aderito alla procedura governativa Salva Città”.

Il presidente della Commissione Trasparenza ha quindi richiesto in commissione Bilancio e PNRR di accertare l’impatto sui conti pubblici e sulla procedura del Salvacittà di convocare il Consiglio Comunale "per richiedere eventuali modifiche alle procedure di predissesto”.

“Sono civico e non prendo parte a lotte di partito - conclude Cammarota - e per questo tutelo la mia città per cui, se si modificano le regole del gioco con il PNRR e queste incidono sui bilanci, vanno modificate anche quelle del Salva Città”.