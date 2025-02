Terremoto nel Salernitano: rilevata scossa a Roccadaspide Il sisma si è verificato a una profondità di oltre 330 chilometri

Paura nel Salernitano per una scossa di terremoto registrata nove minuti prima delle 19 nella provincia a sud del capoluogo. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato un terremoto di magnitudo 3.6 alle 18.51 con epicentro a Roccadaspide. Il sisma si è verificato a una profondità di oltre 330 chilometri, risultando impercettibile per la popolazione. Non sono stati segnalati danni né a persone né a cose.