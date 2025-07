Incendio a Positano, l'hotel Il San Pietro: "La vostra casa è viva e vegeta" "Grazie all'eroico personale dell'hotel le fiamme non hanno raggiunto la struttura"

"La vostra casa a Positano è viva e vegeta". E' il messaggio che l'hotel "Il San Pietro" di Positano ha affidato ai social all'indomani dell'incendio che ha lambito il noto albergo della Costiera Amalfitana. Fortunatamente le fiamme - partite dalla vegetazione sottostante - non hanno raggiunto l'albergo, lambendo soltanto i locali tecnici della struttura.

"Ieri, un incendio boschivo è divampato sotto l'Hotel "Il San Pietro". Alimentato dal vento e dalla siccità, le fiamme si sono avvicinate, ma non hanno mai raggiunto le aree riservate agli ospiti. Grazie all'eroico personale dell'hotel e al loro intervento immediato con idranti ed estintori, insieme al rapido arrivo dei vigili del fuoco di Piano di Sorrento e Maiori, l'incendio è stato spento in pochi minuti. Le ispezioni della polizia hanno confermato l'assenza di danni significativi e, soprattutto, nessuno è rimasto ferito", si legge sui social.

"Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine al nostro incredibile team per la tempestività d'intervento e la sua incrollabile professionalità, nonché ai vigili del fuoco e alle autorità locali per il loro fondamentale supporto. E grazie a voi, nostri fedeli amici e ospiti che avete appreso la notizia e ci avete contattato. La vostra casa a Positano è viva e vegeta. Il San Pietro è pienamente operativo e i nostri ospiti continuano a godersi il loro soggiorno in totale tranquillità e sicurezza. Il vostro benessere è sempre la nostra massima priorità".