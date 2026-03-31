Sonia Alfano lascia Fdi, Martusciello frena ma "punge" gli alleati «Ho letto che ha lasciato Fdi per una rottura con Cirielli dopo il mancato sostegno elettorale»

«Sonia Alfano non è in trattativa con noi». Lo ha chiarito Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a chi gli chiedeva di eventuali contatti con la sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano per un'adesione al partito forzista. «Ho letto - ha detto Martusciello - che ha lasciato Fratelli d'Italia per una rottura con Cirielli e che sarebbe legata al mancato sostegno al candidato alle Regionali. Stimo molto il sindaco, ma non abbiamo avuto contatti».

Parole che arrivano a pochi giorni dal botta e risposta a distanza tra Martusciello ed Edmondo Cirielli sul "caso Pagani" e, in particolare, sulla candidatura a sindaco di Nicola Campitiello (cognato del viceministro degli Esteri) in quota Fdi. Tensioni che, tra l'altro, hanno portato alla rottura tra le due principali forze del centrodestra nei principali comuni chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale.