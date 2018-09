Migrante aggredisce carabiniere nel centro d'accoglienza Il 31enne ha problemi psichiatrici

Un migrante 31enne con problemi psichiatrici, ospite di un centro di accoglienza, ha aggredito un carabiniere ferendolo. Il giovane in mano impugnava un coltello e una bottiglia di vetro. E' successo all'interno del centro Sprar di Padula, in provincia di Salerno.

Il migrante, originario della Sierra Leone, ha colpito il militare giunto sul posto per cercare di bloccarlo, è stato poi arrestato, ora deve rispondere del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il carabiniere ferito è stato medicato, con prognosi di sette giorni, nel pronto soccorso del vicino ospedale di Polla.

S.B.