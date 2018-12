Ricercato per omicidio, niente carcere: va ai domiciliari La decisione del tribunale. Il rumeno potrà anche lavorare

Era stato rintracciato venerdì in un casolare, dove gli agenti di polizia lo avevano rintracciato per un mandato di cattura europeo (qui i dettagli della vicenda). Ma per il rumeno 58enne è cambiata la misura cautelare: difeso dall'avvocato Michele Fiore, infatti, l'uomo ha lasciato la cella del carcere di Fuorni.

Per lui infatti, in seguito alla procedura di esecuzione passiva, sono stati disposti gli arresti domiciliari con permesso di lavoro. La decisione è arrivata questa mattina nel corso dell'udienza di convalida.

Redazione Salerno