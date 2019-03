Cade in un dirupo, lo salvano i vigili del fuoco Paura per un 44enne

Finisce in un dirupo durante una passeggiata in montagna, è successo ad un 44enne di Roccadaspide. L'uomo è stato salvato dai vigili del fuoco. A far scattare l'allarme i familiari che da ore non avevano sue notizie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli insieme agli uomini de Soccorso Valcalore di Roccadaspide. Grazie alle ricerche il 44enne è stato ritrovato sano e salvo, era scivolato da una parete rocciosa. Trasferito in ospedale a Roccadaspide le sue condizioni non destano preoccupazione.