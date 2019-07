Strage senza fine sulle strade: morto motociclista sull'A30 Terrificante impatto tra Nocera Pagani e Sarno in direzione Caserta

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio sull'autostrada A30 Caserta Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, ad impattare sono state un'auto e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è praticamente morto sul colpo.

Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori, con il corpo della vittima straziato. Il sinistro è avvenuto all'altezza del km 37, nel tratto compreso tra Nocera Pagani e Sarno in direzione Caserta. Sul posto le ambulanze del 118 e della polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco e il personale Anas.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione autostradale, con diversi chilometri di coda che subito si sono formati. Sembra una maledizione quella delle strade salernitane.

Solo ieri (qui l'articolo) si era registrata un'altra vittima, un 60enne deceduto sulla Statale Cilentana. Ora, l'ennesimo incidente mortale che allunga il già tragico elenco delle vittime sulle strisce d'asfalto della provincia.