Bara bianca e palloncini per l'ultimo saluto al 18enne Nico I funerali del ragazzo morto in un incidente stradale ad Agropoli: lutto cittadino a Torchiara

Un applauso e il volo di palloncini bianchi hanno salutato con estrema tristezza e dolore l'uscita dalla chiesa di Sant'Antonio Abate, a Torchiara, del feretro di Nico Ruggiero. E' stato un giorno difficilissimo per la comunità salernitana, che si è radunata nella frazione Sant'Antuono per l'ultimo saluto al 18enne morto in un terribile incidente stradale in via Belvedere ad Agropoli, all'alba di ferragosto.

Quella bara di colore bianco ha straziato parenti e amici di Nico e della sua famiglia, distrutta dal dolore. Don Antonello ha avuto parole d'affetto e di conforto per lenire un dolore impossibile da curare. Il sindaco Massimo Farro ha proclamato il lutto cittadino e le iniziative estive in programma sono state sospese, mentre il primo cittadino di Agripoli Adamo Coppola ha chiesto alla movida di mostrare rispetto e comprensione per la tragedia che ha funestato le due comunità.