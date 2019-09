Caduta massi: resta chiuso il tratto di statale Amalfitana Percorso alternativo per tutti i veicoli provenienti da Vico Equense o da Positano

Permane la chiusura del tratto della statale Amalfitana interdetto al traffico questa mattina per caduta massi. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del fonogramma inviato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Napoli (Distaccamento di Sorrento), a renderlo noto l'Anas in una nota. Per tutti i veicoli provenienti da Vico Equense o da Positano il percorso consigliato è la SS145 "Sorrentina" (uscita Gragnano), con prosecuzione lungo la ex SS366 "Agerolina" (bivio per Amalfi).