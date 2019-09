Incidente in metropolitana: scatta la denuncia in procura Il Codacons lancia l'allarme: blocchi e controlli per accertare la sicurezza

“La situazione è di una gravità inaudita!” denuncia Matteo Marchetti, vicesegretario nazionale del Codacons, commentando quanto accaduto a Salerno.

Tra la stazione di Pastena e quella di Mercatello un pantografo, alimentatore dei mezzi di locomozione, si è staccato da un vagone della metropolitana leggera di Salerno, per motivi ancora da accertare. Per pura coincidenza, il distacco non ha creato danni ad alcun cittadino e la tragedia è stata, fortunatamente, solo sfiorata grazie all’orario in cui è avvenuto il distacco.

Questo, però, non basta a fermare la denuncia alla Procura da parte del Codacons, che parla di vero e proprio disastro ferroviario. “Siamo davanti ad un attentato alla sicurezza e ai trasporti, che comporta conseguenze enormemente negative per tutti i cittadini. Non dobbiamo attendere che questi atti si trasformino in tragedie per intervenire fattivamente e migliorare la sicurezza del trasporto pubblico su rotaie, per questo, il Codacons chiede il blocco immediato delle corse della metropolitana leggera in attesa dei necessari controlli di sicurezza.”