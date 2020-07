Roccadaspide: piante di marijuana in casa, arrestato Il blitz della Polizia di Battipaglia

Piante di marijuana in casa; arrestato a Roccadaspide un uomo già noto alle forze dell'ordine. In azione gli agenti del Commissariato di Battipaglia, che hanno fermato M.P. - sono le sue iniziali-, già sottoposto alla detenzione domiciliare a Roccadaspide, per scontare una pena definitiva per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi nel giugno 2019.

Nel corso del controllo e della perquisizione personale e domiciliare, sono state trovate e sottoposte a sequestro una pianta di marijuana in vegetazione; un sacco contenenti foglie, steli e infiorescenze essiccate di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo lordo di 1,150 chili; un bilancino di precisione; due cannucce in plastica intrise di sostanza di colore bianco che, al successivo narcotest, è risultata essere cocaina; una sigaretta contenente tabacco e marijuana.

L'uomo è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.