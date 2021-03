Incidente stradale a Roccadaspide: feriti due giovani Soccorsi dal 118 sono stati portati in ospedale

Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla SS166 degli Alburni, in località Ecoli del comune di Roccadaspide. In una curva, per cause ancora non chiare, si sono scontrate due auto. Violento l'impatto, feriti entrambi i conducenti, una ragazza di Castel San Lorenzo ed un giovane di Aquara. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale in ambulanza. I carabinieri hanno effettuato i rilievi che consentiranno la ricostruzione di quanto accaduto.