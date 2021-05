Salerno, rissa davanti al McDonald's in centro: due feriti Indagini in corso

Paura nella serata di ieri a Salerno. In pieno centro città, davanti al McDonald's di via Roma e a pochi passi dal comune, è scoppiata una rissa tra diversi giovanissimi. Durante la lite sono comparsi anche dei coltelli e due ragazzi sono rimasti feriti e trasportati al Ruggi. Non si conoscono ancora le motivazione alla base della rissa. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, anche sulla base delle testimonianze dei tanti presenti. Indagini in corso.