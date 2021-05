Maxi rissa a Salerno: "Inquietanti le risate di chi filmava" "Necessario un piano straordinario di controlli per assicurare maggiore sicurezza”

Sabato sera violento a Salerno. Sta scatenando non poche polemiche la rissa scoppiata ieri sera, intorno le ore 21, in pieno centro città, sul lungomare. E' di due sedicenni accoltellati il bilancio, uno dei quali operato a causa delle gravi ferite riportate. Mentre le forze dell'ordine indagano per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e l'identità di tutti i giovani coinvolti, sull'episodio si è espresso anche il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: “La rissa scatenata da decine di adolescenti a Salerno sabato sera, con due ragazzi accoltellati, è l’ennesima immagine di una violenza inaudita raggiunta da una fetta delle nuove generazioni. Dai filmati che tanti cittadini ci hanno inviato, si nota un’aggressività tremenda, con tutti i protagonisti, fra l’altro, sprovvisti di mascherina, che si pestano senza ritegno, senza pensare alle conseguenze. Ma la cosa più inquietante sono i video pubblicati sul web, con le risate di chi sta filmando, segno della deriva totale ormai di una certa parte di società che sembra non avere più rispetto per la vita”.

Episodio fortemente condannato anche dall'onorevole Piero De Luca: "Non possiamo consentire che gruppi di teppisti devastino il territorio e mettano in pericolo l'incolumità dei nostri cittadini. Le forze dell'ordine sono già al lavoro. Auspico che venga fatta chiarezza su questo deprecabile episodio, identificando quanto prima i responsabili, e che sia avvii un piano straordinario di controlli del territorio per assicurare maggiore sicurezza alle nostre comunità, ancor di piu nell'attuale fase di ripartenza e riapertura del Paese”.