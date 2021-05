Tragedia a Palinuro: bimba cade da dirupo e muore La bambina tedesca stava facendo un'escursione con i genitori

Tragedia a Palinuro, dove una bimba tedesca di appena 4 anni è morta dopo essere precipitata da un dirupo per diversi metri. Stava facendo un'escursione con i genitori lungo il sentiero dei Fortini. Inutili i soccorsi. Il corpicino è stato recuperato dalla guardia costiera dell’ufficio marittimo locale guidata dal comandante Francesca Federica Del Re. La famiglia è in vacanza in Cilento.

I genitori con i figli erano partiti dalla spiaggia del porto proseguendo per il sentiero che conduce al Fortino. La piccola si sarebbe allontanata, cadendo nel dirupo. A dare l'allarme il padre e la madre che sono tornati al porto.

Queste le prime ricostruzioni di una tragedia che ha sconvolto la comunità cilentana, dove la stagione turistica è appena iniziata dopo mesi di stop imposti dalla pandemia.

La procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta, sul posto oltre al magistrato anche il medico legale. Al porto ci sono anche i carabinieri della locale stazione.

"Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità, sono profondamente addolorato", le parole del sindaco Carmelo Stanziola che è sul posto. La salma della bimba sarà trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Vallo della Lucania.

Sara Botte

Giovanbattista Lanzilli