Tragedia Palinuro, la Procura dispone sequestro del sentiero Saranno nominati consulenti per ulteriori accertamenti, al momento non ci sono indagati

Serviranno accertamenti tecnici per verificare se la tragedia avvenuta ieri mattina a Palinuro poteva essere o meno evitata. Un'esigenza che ha spinto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania a disporre il sequestro del sentiero dei Fortini, area in cui ha perso la vita la piccola Margarita, la bimba tedesca di 5 anni precipitata in mare durante un'escursione.

Il procuratore capo Antonio Ricci e il sostituto procuratore Antonio Pizzi nomineranno dei consulenti che dovranno verificare lo stato dei luoghi ed appurare se vi siano state eventuali responsabilità anche da parte di chi gestisce l'area. La piccola, secondo una prima ricostruzione, mentre faceva trekking con i genitori, le tre sorelline ed il fratellino, si è allontanata dal sentiero ed ha trovato sul suo cammino lo strapiombo. Le lesioni riportate nella caduta da un'altezza di 30 metri, però, non sarebbero state letali in quanto la morte è sopraggiunta per annegamento. La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un fascicolo nel quale, al momento, non risultano indagati. Le indagini sono state delegate ai militari della Capitaneria di Porto di Palinuro che nella giornata di ieri hanno ascoltato i due genitori per ricostruire la dinamica.