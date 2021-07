Salerno, festa abusiva in discoteca: multato il titolare La serata era finita nel mirino anche della blogger e giornalista Selvaggia Lucarelli

Dopo le diverse segnalazioni via social, tra cui la denuncia della nota blogger e giornalista Salvaggia Lucarelli, i carabinieri di Battipaglia hanno multato il titolare della nota discoteca del litorale salernitano, finito nel mirino dei social per una "festa abusiva" organizzata sabato sera. Una sanzione elevata per "inosservanza della normativa anti Covid-19". Doveva, infatti, essere un concerto con un noto Dj quello organizzato lo scorso fine settimana nel noto locale della movida di Salerno, con la possibilità di servire bevande ai tavoli con accesso su prenotazione obbligatoria, con l’obbligo di usare i dpi e garantendo il distanziamento sociale, ma "come dimostrato dalle immagini", si è poi trasformato in una serata danzante. Dell’attività di polizia giudiziaria condotta dai Carabinieri è stata informata la Prefettura di Salerno, per le valutazioni del caso.