Notte di sangue a Salerno, 33enne accoltellato ad un fianco Il giovane è ricoverato in prognosi riservata. Tensione anche a Corso Vittorio Emanuele

Quella appena trascorsa è stata una notte di sangue nella città di Salerno. L'episodio più grave si è verificato intorno all'una nei pressi dell'arenile di Santa Teresa. Ad avere la peggio è stato un 33enne salernitano, ferito con un'arma da taglio al fianco. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Ruggi dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora è ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile di Salerno che proveranno a ricostruire quanto accaduto attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Qualche ora dopo, intorno alle 4, ci sono stati istanti di tensione anche a Corso Vittorio Emanuele. Un gruppo di giovani, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, ha dato in escandescenza. Durante i disordini sono stati ribaltati dei tavolini ed, almeno una persona, sarebbe rimasta lievemente ferita.