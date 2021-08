Salerno al setaccio: controllate oltre 7400 persone, pioggia di sanzioni Scatta il green pass: verifiche intensificate in tutta la provincia

Scatta il green pass, a Salerno e in provincia intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine. Nel mirino delle verifiche i luoghi maggiormente frequentati dalla movida e a più elevato rischio di assembramenti. Nel corso della settimana appena trascorsa sono state controllate 7489 persone, 3915 veicoli e 1079 esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche sono state emesse 4 sanzioni amministrative per consumo bevande all’aperto dopo le 22 e una sanzione amministrativa per mancato utilizzo della mascherina. Ma i controlli non hanno riguardato solo il rispetto delle normative antiCovid. Le forze dell'ordine hanno anche effettuato 2 sequestri amministrativi per commercio ambulante abusivo, elevato 2 contestazioni amministrative per uso personale di sostanza stupefacente e 9 sanzioni per violazione ordinanza sindacale antiprostituzione. Ancora, quattro cittadini sono stati denunciati per inosservanza al foglio di via obbligatorio, per una persona è scattata una sanzione amministrativa per "mestiere di girovago" e sono stati emessi 5 verbali di contestazioni al codice della strada.

Forze dell'ordine in prima linea anche per i due episodi di violenza che si sono registrati nella tarda serata di ieri, in pieno centro a Salerno, dove sono rimasti feriti due giovani.

"In previzione della settimana di ferragosto saranno pianificati ulteriori servizi atti a verificare il rispetto delle misure di contenimento previste dalla zona bianca, si confida nel senso civico della popolazione affinché prevalga l’interesse per la salvaguardia della salute pubblica" Fanno sapere dalla questura.