Incidente sull'A2: tamponamento tra Polla e Petina Si registrano rallentamenti: Anas sul posto

Ancora un incidente sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Per cause ancora in corso di accertamento si è registrato un tamponamento in direzione nord tra gli svincoli di Polla e Petina. Si registrano notevoli rallentamenti al traffico. Il personale Anas è intervenuto sul posto. I veicoli incidentati sono stati già spostati in corsia di emergenza.