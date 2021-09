Albanella, deposito in fiamme: arriva l'ordinanza a tutela della salute pubblica Il nuovo provvedimento del sindaco in attesa dei risultati delle analisi qualitative dell'aria

?Dopo il vasto incendio che, ieri mattina, ha interessato un'area di circa mille metri quadrati presso l'impianto di raccolta "Ricicla Campania" in via Giunta, nel comune di Albanella, proseguono le indagini per accertare le cause del rogo e le verifiche dell'Arpac per l'eventuale presenza di inquinanti. L'incendio, infatti, ha interessato alcuni rifiuti stoccati presso l'azienda, e si temono ricadute ambientali. Per questo, il primo cittadino Enzo Bagini ha firmato una nuova ordinanza per la salvaguardia della salute pubblica.

"Preso atto della comunicazione del comandante della Polizia Municipale - si legge nel documento - dalla quale si è rilevato che l’aria nell'intorno dell'episodio, risultava irrespirabile e carica di fumo di colore scuro".

In attesa dei risultati delle analisi qualitative dell’aria, nella zona della frazione Matinella e nelle aree limitrofe al territorio comunale di Albanella "il consumo di prodotti alimentari coltivati è consentito solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a strofinamento delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura; il consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata è vietato da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento; è fatto divieto di raccolta e consumo di funghi epigei ed erbe spontanee; è fatto divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; è fatto divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata".

"Si precisa che, all’esito della conclusione delle indagini da parte di ARPA Campania, ovvero qualora, nel corso delle stesse, dovessero emergere ulteriori elementi rilevanti, sì potranno valutare ulteriori provvedimenti ordinatori".