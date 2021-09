Incendio Albanella: in fiamme plastica, tessuti e pneumatici. Al via esami Arpac Posizionata la strumentazione necessaria al monitoraggio di un set di inquinanti atmosferici

L’Agenzia ambientale della Campania è intervenuta ad Albanella in seguito all’incendio divampato nella mattinata del 22 settembre in un sito di trattamento e recupero rifiuti in via Giunta. I tecnici del dipartimento di Salerno hanno effettuato nel primo pomeriggio un sopralluogo, anche su richiesta dei Carabinieri della stazione di Matinella. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state contenute ed è stato possibile identificare il materiale combusto composto da prodotti plastici, legno, tessuti e pneumatici.

"Le informazioni raccolte risulteranno utili per impostare la corretta rimozione dei rifiuti combusti. Nei pressi del sito colpito dalle fiamme i tecnici Arpac hanno posizionato la strumentazione necessaria al monitoraggio di un set di inquinanti atmosferici nell’area potenzialmente impattata dall’evento (diossine, furani, PM10, idrocarburi policiclici aromatici). I risultati del monitoraggio verranno diffusi non appena disponibili", si legge in una nota dell'Arpac.