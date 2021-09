Deposito di rifiuti a fuoco, si contano i danni della devastazione Il sindaco Bagini teme ripercussioni per la salute e l'agricoltura: attesa per le verifiche Arpac

L'Arpac è prontamente intervenuta sul posto ed ha installato le centraline, che avranno il compito di verificare l'eventuale presenza di inquinanti. Ma intanto è già polemica ad Albanella, dopo il rogo che ha interessato un'area di circa mille metri quadrati della "Ricicla Campania".

Super lavoro per i vigili del fuoco, che hanno impiegato ben 10 automezzi per aver ragione dell'incendio: tra questi, anche due autobotti, un carro schiuma e un'autoscala. Da Pontecagnano si è alzato in volo anche l'elicottero "Drago 69" per avere una visuale dall'alto e monitorare la situazione.

Il sindaco di Albanella, Enzo Bagini, si è detto preoccupato e temi ricadute ambientali in un'area a forte vocazione agricola. Nel frattempo, è di nuovo polemica per la presenza nella Piana del Sele di queste tipologie di impianti.