Terremoto giudiziario, indagato anche il sindaco Napoli: «Siamo sereni» La difesa: «Ci auguriamo facciano rapidamente piena luce sui fatti contestati»

«In relazione all'indagine in corso, esprimiamo piena fiducia nell'azione della Magistratura. Attendiamo sereni gli esiti dell'inchiesta, che ci auguriamo facciano rapidamente piena luce sui fatti contestati». Lo afferma in una nota il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli in relazione all'inchiesta che lo vede indagato insieme ad altre 28 persone. I fatti contestati dalla Procura di Salerno sono legati ad attività effettuate dalla precedente Amministrazione.

Napoli, infatti, dopo aver guidato la città di Salerno negli ultimi cinque anni, è stato riconfermato sindaco lunedì scorso, ottenendo il 57% delle preferenze. Sostenuto dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha guidato una coalizione civica di centrosinistra. Con lui risultano coinvolti anche un dirigente del Comune e un ex presidente di una società partecipata dell'Ente.

Nell'ambito dell'inchiesta sono state emesse dieci misure cautelari (uno in carcere, 2 ai domiciliari e 7 divieti di dimora), una delle quali ha colpito l'ex assessore e attuale consigliere regionale della Campania, Giovanni (Nino) Savastano.