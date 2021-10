Sindaco indagato, il centrodestra: «Enzo Napoli si dimetta e chiarisca» Nota congiunta di Sarno, Ventura, Celano e Santoro

Con una nota congiunta i neo consiglieri comunali di centrodestra del Comune di Salerno hanno chiesto le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Salerno che ha portato all'esecuzione di dieci misure cautelari. «Alla luce di quanto accaduto oggi a Salerno, pur nel rispetto del principio di non colpevolezza, invitiamo il sindaco Vincenzo Napoli ad assumere un atto di lealtà nei confronti della comunità salernitana. In tal senso gli chiediamo di presentare le proprie dimissioni al fine di chiarire la vicenda», si legge in una nota a firma dei consiglieri Michele Sarno, Domenico Ventura, Roberto Celano e Dante Santoro.