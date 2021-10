Arresti a Salerno, l'avvocato del sindaco: "Enzo Napoli totalmente estraneo" Cacciatore: il servizio di pulizia delle strade affidato in piena emergenza Covid per 4mila euro

Arriva in tarda serata la presa di posizione dell'avvocato del sindaco di Salerno, Cecchino Cacciatore. In una nota, il legale chiarisce ulteriormente il pensiero di Vincenzo Napoli che poco dopo la notizia dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Nino Savastano, del funzionario del Comune Luca Caselli e del presidente di cooperativa Fiorenzo Zoccola, si era detto "sereno e fiducioso nel lavoro della magistratura".

L'avvocato Cacciatore ha spiegato come "il mio assistito apprende da notizie diffuse e divulgate nella giornata odierna da testate giornalistiche di essere sottoposto ad indagini da parte dell’autorità giudiziaria salernitana. L’accusa riguarderebbe un suo presunto coinvolgimento per l’affidamento di un servizio di lavaggio delle strade. In verità, pare che al primo cittadino non venga attribuita alcuna condotta specifica, né alcun interessamento concreto rispetto alla relativa procedura amministrativa", la presa di posizione del legale della fascia tricolore.

"D’altra parte, non potrebbe essere diversamente dal momento che il detto servizio di pulizia attiene ad una procedura svoltasi in piena emergenza Covid, per un importo assai esiguo (pari a circa 4mila euro), ma soprattutto di stretta ed esclusiva competenza della società Salerno Pulita. Il sindaco, pertanto, si dichiara certo di dimostrare la propria estraneità, di chiarire al più presto la propria posizione e chiedere l’archiviazione dell’accusa", conclude la nota a firma dell'avvocato salernitano.