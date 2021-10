Inchiesta Salerno, De Magistris: "E Fico e Di Maio fanno le foto con De Luca..." L'affondo dell'ex sindaco contro i 5 Stelle: la questione morale non si predica, si pratica

"Arrestano un suo fedelissimo per reati gravissimi, il consigliere regionale Nino Savastano, ma per il presidente della Regione Vincenzo De Luca va tutto bene, c’è il sole a Salerno". Luigi De Magistris affida ai social il proprio pensiero e attacca non solo il governatore ma anche i 5 Stelle.

"Nulla ovviamente hanno da dire quelli che gridavano “onestà onestà”, i Di Maio e i Fico, che ora amano invece farsi fotografare insieme a De Luca con il quale si alleano senza provare alcun imbarazzo politico - l'affondo dell'ex sindaco e candidato governatore in Calabria -. La questione morale non si predica, si pratica. Che distanza abissale tra Enrico Berlinguer e questa classe politica di così basso valore morale, buona sola a scaldare poltrone e perseguire interessi personali e di gruppo".