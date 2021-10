Interviene per sedare una rissa tra coetanei, 15enne accoltellato a Roccadaspide Il ragazzo ha riportato una profonda ferita al fianco. Sull'episodio indagano i carabinieri

Paura, questa mattina, a Roccadaspide. Nei pressi dell’Istituto Parmenide un 15enne è rimasto ferito davanti ad un bar della zona nel tentativo di sedare una lite. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe cercato di separare alcuni coetanei che stavano litigando per futili motivi, quando un altro ragazzo avrebbe estratto un coltello, ferendolo. Trasportato immediatamente all’ospedale di Roccadaspide, è stato preso in cura dai medici per una profonda ferita al fianco sinistro, ma non è in pericolo di vita. Spetterà ora ai carabinieri della locale stazione ricostruire quanto accaduto. Sull'episodio dura la condanna da parte della comunità e dall'amministrazione di Altavilla Silentina:

"Quanto è successo oggi a Roccadaspide ha destato molta preoccupazione soprattutto nelle famiglie degli studenti che da Altavilla ogni mattina si recano presso gli istituti superiori della cittadina. L'amministrazione comunale nella figura del Sindaco Francesco Cembalo e del consigliere Sergio Di Masi, prontamente hanno contattato gli omologhi di Roccadaspide per chiedere delucidazioni sull'accaduto. Questi ultimi hanno rassicurato che si è trattato di un episodio occasionale e che sono state prese tutte le misure affinchè le famiglie degli studenti possano continuare a stare tranquille così come è stato fino ad ora".