Ragazzo aggredito a Salerno, Cirielli: "Totale assenza di controllo e sicurezza" "Chiederò al ministro Lamorgese quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare"

Ha in poco tempo fatto il giro del web il post pubblicato dalla mamma di Raffaele, giovane salernitano, che ha denunciato un'aggressione subita dal figlio lo scorso sabato sera, nella zona del solarium di Santa Teresa. "La diagnosi che ne è risultata è di trauma cranio-facciale, frattura scomposta del setto e di tutte le ossa nasali, lesioni agli zigomi che hanno richiesto alcuni punti di sutura ed escoriazioni varie", si legge dell'accusa. A causa delle ferite riportate, il giovane è stato operato ed è stata presentata una denuncia alle forze dell’ordine. Si riaccende il problema sulla sicurezza in città. In merito all'argomento si è espresso anche il questore della camera dei deputati di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli:

“Raffaele, giovane salernitano, di recente è stato aggredito senza una ragione da due uomini che gli hanno causato innumerevoli fratture craniche, lesioni e ferite e tutto e tutti tacciono?. A seguito dell’aggressione, nonostante le denunce alle autorità competenti e le segnalazioni dei testimoni che identificherebbero gli aggressori, non si ha contezza di alcuna emissione di provvedimento cautelare nei confronti dei soggetti pericolosi che avrebbero commesso le gravissime lesioni. E la stampa tace! Intanto Raffaele non è l’unico ad essere stato aggredito, ma solo l’ultima vittima innocente di azioni perpetrate in una situazione di totale assenza di controllo e sicurezza del territorio. Chiederò all’ineffabile Ministro degli Interni Lamorgese, con interrogazione parlamentare, quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire una maggiore e più efficace sicurezza del territorio salernitano per evitare il ripetersi di episodi analoghi o più gravi”.