Minore pestato in centro a Salerno, denunciato l'aggressore: ha 17 anni L’aggressione è avvenuta sul lungomare Triste sabato scorso

Ha solo 17 anni il ragazzo che, la sera dello scorso 30 ottobre, in pieno centro città a Salerno, ha pestato il giovane Raffaele, suo coetaneo. Il minorenne, di Pontecagnano Faiano, è stato denunciato alla procura della Repubblica poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali.

E’ stata proprio la mamma di Raffaele a denunciare l’accaduto anche via social, pubblicando una foto del viso tumefatto del figlio e ripercorrendo quanto accaduto. L’aggressione è avvenuta sul lungomare Triste, sembrerebbe in seguito a una discussione tra giovani. All’arrivo dei carabinieri sul posto, il giovane salernitano aggredito non era più presente in quanto si trovava già al pronto soccorso dell’ospedale per farsi medicare. Gli è stato diagnosticato un “trauma cranio facciale con frattura ossa nasali e lesione cutanea regione zigomatica dx da riferita aggressione”, con prognosi di 25 giorni. Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare le responsabilità penali dell’aggressore e ricostruire le motivazioni che hanno portato alla violenza.