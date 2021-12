Sassano, tragico incidente stradale all'alba: muore una ragazza Schianto sulla Provinciale 11: ferita anche un'altra giovane che era in auto con lei

Tragedia all'alba sulla Strada provinciale 11 che che collega Pantano di Teggiano alla frazione Silla di Sassano. Per cause in corso di accertamento, un'auto - una Renault Espace - è uscita fuori strada andandosi a schiantare.

A perdere la vita una giovane di 30 anni originaria della Svizzera: la ragazza che era con lei a bordo, di Sala Consilina, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno eseguito i rilievi. L'ipotesi più probabile è che la giovane abbia perso il controllo del veicolo. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nel drammatico schianto.