Incidente mortale: la conducente dell'auto positiva ad alcol e droga Nello schianto ha perso la vita una 30enne di origini svizzere

E' stata arrestata e posta ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale la 30enne di Sala Consilina coinvolta in un tragico incidente nel quale ha perso la vita l'amica che era con lei a bordo dell'auto. La giovane, ricoverata all'ospedale "Luigi Curto" di Polla, è stata trovata positiva ai test su alcol e droga, è rimasta ferita nel sinistro ma in modo non grave.

Era alla guida della Renault Espace grigia che, all'alba di stamane intorno alle 4, per cause in corso di accertamento, è finita contro una recinzione posizionata ai margini della carreggiata della Strada Provinciale 11 che collega Teggiano a Sassano. L'impatto, violentissimo, ha ucciso sul colpo la 30enne di origini svizzere che viaggiava con lei.

La giovane era spesso in vacanza nel Vallo di Diano. I carabinieri di Sala Consilina, che indagano sul caso, hanno sequestrato l'auto e ritirato la patente di guida alla 30enne. Intanto continuano le investigazioni per ricostruire i drammatici attimi che hanno preceduto lo schianto, purtroppo fatale per la ragazza.