Schianto mortale a Roccadaspide sulla SS166 degli Alburni: perde la vita 70enne Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 166 degli Alburni. Nell'impatto mortale, avvenuto intorno alle 15,30 nel comune di Roccadaspide, ha perso la vita un anziano di 70 anni residente nel comune rocchese. L'uomo viaggiava a bordo di una Fiat Punto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone. L'impatto non ha lasciato scampo al 70enne che ha perso la vita. Vani i tentativi di rianimarlo eseguiti dai volontari del 118. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello, che sono al lavoro per provare a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Non è la prima volta, purtroppo, che la strada statale 166 degli Alburni si rivela teatro di incidenti mortali.